Decreto Sostegni: Confturismo, misure per turismo solo risposta parziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente di Confturismo, Luca Patanè, "ci vogliono due impegni importanti, da assumere ora però: da parte del Governo, a partire dal ministero del Turismo, per emanare immediatamente – consultandoci - la consistente mole di decreti, bandi e atti necessaria a sbloccare le risorse stanziate, anche sui capitoli del Pnrr. E da parte del mondo della politica tutto, per mettere il turismo al centro delle iniziative sulle quali indirizzare le risorse di un’oramai inevitabile, quanto necessaria, nuova manovra, basata su scostamento di bilancio, che porti soldi freschi e veri, non le briciole di disponibilità residua che troviamo su questo decreto. L’ordine di riferimento sono i miliardi, non i milioni, per un settore che può davvero far tornare a volare l’intera economia del Paese”. (Com)