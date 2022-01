© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stupisce molto il silenzio del presidente della Repubblica sull'utilizzo del suo nome per una conta interna di alcuni gruppi parlamentari. A meno che, fin dall'inizio, il racconto che non volesse essere riconfermato era solo un racconto". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera, Edmondo Cirielli. (Com)