Campania: Bruno Ferrario confermato segretario Fai-Cisl

- "Si è svolto a Caserta il settimo congresso della Fai Cisl Campania, federazione che in regione conta oltre 22 mila iscritti tra lavoratori agricoli, dell'industria alimentare, delle foreste, della pesca, del tabacco e della bonifica. L'assemblea, dal titolo "RiGenerazione: persona, lavoro, ambiente", ha confermato all'unanimità Bruno Ferraro segretario generale; al suo fianco nella segreteria regionale sono stati eletti Maria Giovanna Incudine e Aniello Garone". L'annuncio in una nota. Come è emerso dai lavori: "L'agroalimentare campano, con oltre 61 mila imprese attive rappresenta il 12,5 per cento delle aziende della regione. L'export alimentare regionale vale 2,7 miliardi di euro, l'8 per cento di quello nazionale, ed è cresciuto in modo costante negli ultimi anni. Settore trainante, l'industria conserviera, con 3 mila lavoratori stabili e 12 mila stagionali. In agricoltura lavorano 105 mila addetti, il 6 per cento della forza lavoro, mentre nell'industria di trasformazione alimentare trovano occupazione 31 mila addetti concentrati per oltre il 70 per cento nelle produzioni casearie e ortofrutticole". Ferraro ha spiegato: "Molte però le criticità a cominciare dalle difficoltà di incontro tra domanda e offerta di manodopera, da migliorare valorizzando gli enti bilaterali, poi la mancanza di sicurezza, che assegna all'agricoltura un triste primato quanto a incidenti mortali e lavoro gravoso, e infine le sacche di concorrenza sleale e lavoro irregolare che ancora oggi colpiscono in modo grave le filiere regionali". (segue) (Ren)