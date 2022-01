Campania: Bruno Ferrario confermato segretario Fai-Cisl (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "Ecco perché occorre una strategia che punti sulla formazione dei giovani, una buona programmazione dei fondi europei su questo comparto che da solo rappresenta un quarto dell'economia nazionale. La valorizzazione del territorio, la sostenibilità ambientale e sociale dovranno necessariamente far parte della nuova stagione di sviluppo economico. Al momento però siamo preoccupati perché i progetti di attuazione del Pnrr sembrano mancare di una visione, serve una progettazione che tenga conto dell'impatto sull'occupazione, per uscire dall'assistenzialismo e creare lavoro stabile e di qualità". Oltre a delegati, operatori e dirigenti, sono intervenuti anche rappresentanti di altre sigle sindacali e delle istituzioni locali e regionali. I lavori si sono conclusi con l'intervento del Segretario generale della Fai Cisl nazionale, Onofrio Rota, che rilanciando la campagna "Non c'è cibo senza terra" ha ricordato i dati impietosi del consumo di suolo agricolo: "In Italia tra cementificazione e pannelli fotovoltaici spariscono 2 metri quadri di suolo al secondo. La Campania detiene il primato di consumo di suolo nel Mezzogiorno, e assieme a Veneto e Lombardia è ai vertici dei dati nazionali, ha un consumo di suolo di oltre 141 mila ettari, vuol dire che è stato consumato più del 10% del territorio". (segue) (Ren)