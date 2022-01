India-Regno Unito: concluso primo ciclo negoziato per accordo di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e il Regno Unito hanno concluso il primo ciclo del negoziato per un accordo di libero scambio, avviato il 17 gennaio. Lo riferisce un comunicato congiunto. Il ciclo si è articolato in 32 sessioni che hanno coperto 26 aree tra cui: commercio di beni, di servizi, inclusi quelli finanziari e per le telecomunicazioni, investimenti, proprietà intellettuale, agevolazioni doganali e commerciali, misure sanitarie e fitosanitarie, ostacoli tecnici, concorrenza, politiche di genere, appalti pubblici, piccole e medie imprese, sostenibilità, trasparenza, indicazioni geografiche e digitale. I colloqui sono stati “produttivi” e il secondo ciclo si svolgerà dal 7 al 18 marzo. Le squadre negoziali, si legge nella conclusione della nota, “mantengono l’ambizione condivisa di concludere i negoziati entro la fine del 2022” e la disponibilità a considerare l’opzione di un accordo provvisorio. (segue) (Inn)