India-Regno Unito: concluso primo ciclo negoziato per accordo di libero scambio (2)

- I negoziatori indiani sono guidati dalla sottosegretaria aggiunta al Commercio Nidhi Mani Tripathi mentre alla guida della squadra britannica c’è Harjinder Kang, dirigente del dipartimento per il Commercio internazionale. Il lancio delle trattative è stato annunciato all’inizio di gennaio dal ministro del Commercio e dell’industria indiano, Piyush Goyal, e dalla ministra del Commercio internazionale britannica, Anne-Marie Trevelyan, in visita a Nuova Delhi. Nell’ambito della Roadmap 2030 annunciata nel maggio dell’anno scorso dai primi ministri Narendra Modi e Boris Johnson, i due Paesi hanno concordato di raddoppiare l’interscambio commerciale entro la fine del decennio. Nel corso dei negoziati il Comitato economico e commerciale congiunto continuerà a lavorare in parallelo per migliorare le relazioni nel commercio e ridurre le barriere di accesso ai mercati. (Inn)