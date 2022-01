Lombardia: incontro presidenti delle Provincie di Bergamo, Lecco, Monza e Brianza su sviluppo territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi ha ricevuto in via Tasso la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio. Obiettivo dell’incontro la condivisione e la creazione di una sinergia circa le principali criticità che riguardano i territori delle 3 Province, sotto diversi aspetti e più in generale in tema di sviluppo territoriale. I 3 enti elaboreranno un documento unitario che verrà inviato a Regione Lombardia per porre in evidenza alcune questioni oltre che per sancire l’avvio di un percorso di stretta collaborazione. “Abbiamo inaugurato un nuovo metodo di lavoro, che consiste nel guardare oltre i nostri confini e adottare una visione strategica su temi come la mobilità, lo sviluppo economico, la sostenibilità ambientale – commenta il presidente Gandolfi – sono certo che sia la direzione giusta per imprimere una svolta agli annosi problemi che affliggono il nostro territorio e per arrivare a soluzioni efficaci”. (segue) (Com)