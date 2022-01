Speciale infrastrutture: Bei, vicepresidente Vigliotti, all'Italia 13,5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Azione climatica e sostenibilità ambientale, anche attraverso l'acquisto di green bond. Fonti rinnovabili. Del resto siamo la banca del clima. E poi infrastrutture, strade e trasporti. Scuole più moderne e sicure. Digitalizzazione. E, fondamentale, abbiamo sostenuto la creazione di 573 mila posti di lavoro finanziando oltre 47 mila piccole e medie imprese". Lo ha detto al "Corriere della Sera" la vicepresidente della Bei, Gelsomina Vigliotti, che ieri ha presentato i risultati dell'attività della Banca europea per gli investimenti in Italia nel 2021. "Il 2021 - spiega la vicepresidente - è stato un anno record per la Bei in Italia e in generale. Questo conferma la natura anticiclica della banca di investimento che è maggiormente capace di dispiegare II suo intervento quando le fasi cicliche sono negative. Il risultato non era scontato, perché nel corso degli ultimi due anni gli interventi pubblici a sostegno dell'economia per fronteggiare la crisi sono stati molteplici e anche a livello europeo le notevoli somme messe a disposizione potevano far pensare che il ruolo della Bei fosse non così importante come invece si è rivelato". "La banca - ha aggiunto - ha conservato la capacità di far fronte alle esigenze sia del settore produttivo sia del settore finanziario. Possiamo confermare di nuovo che 1 euro su 6 dei soldi finanziati dalla Bei arriva in Italia, che nel 2021 è il secondo Paese destinatario dei fondi Bei dietro la Francia ma con una differenza di pochi milioni". (Res)