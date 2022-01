Speciale infrastrutture: Spagna, governo introduce clausola revisione prezzi appalti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda urbana spagnolo ha esteso l'applicazione delle revisione dei prezzi nei nuovi contratti pubblici dopo il forte aumento del prezzo dei materiali da costruzione. Come riferisce il quotidiano "El Economista", questa misura sarà estesa a tutte le aree d'azione ministeriale a partire dal dicembre dello scorso anno e prevede che si possa concedere con all'appaltatore con l'inclusione di una clausola specifica il diritto a "revisioni periodiche e predeterminate dei prezzi applicando la formula di revisione corrispondente". Con questo provvedimento il governo spagnolo risponde a una delle richieste più urgenti del settore che da mesi lamentava le forti difficoltà nella prosecuzione di lavori sia per la carenza dei materiali che per l'aumento esponenziale dei costi. Negli ultimi due mesi, circa 500 offerte di appalti pubblici per un valore totale di più di 230 milioni di euro erano state abbandonate per la scarsa redditività delle gare, secondo la Confederazione nazionale delle costruzioni (Cnc). Sempre secondo la Cnc, fino allo scorso ottobre, l'aumento del prezzo dei materiali e la crisi di approvvigionamento avevano portato quattro aziende su dieci ad abbandonare, paralizzare o rallentare i lavori di costruzione. (Spm)