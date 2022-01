Speciale infrastrutture: Garavaglia firma accordo sviluppo isole minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’attenzione e lo scrupolo delle corrispondenze, ma anche le analisi per settori apparentemente minori, fanno di Nova uno strumento di lavoro indispensabile" Massimo Garavaglia

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato con il presidente dell’Associazione comuni isole minori, Francesco del Deo, un accordo per lo sviluppo integrato delle isole stesse. “Con questo accordo – ha osservato Garavaglia - puntiamo a creare le condizioni per una crescita strutturale dell’economia dei territori. Un’economia che, valorizzando il ruolo dell’industria turistica, favorisca la creazione nelle isole di centri d’eccellenza nell’ambito della sanità, della cultura, della valorizzazione delle attività produttive, dell’ambiente. Grazie ad un utilizzo funzionale ai territori delle risorse del Pnrr”. In particolare, il programma tende a riqualificare i centri abitati; mettere in sicurezza le coste e fare il rifacimento delle spiagge, dove necessario; produrre Energia Elettrica applicando nuove tecnologie, utilizzando combustibili non inquinanti e Res per portare le Isole verso il pieno conseguimento degli obiettivi comunitari; recuperare il patrimonio storico ricettivo esistente a funzioni turistiche; adeguare le infrastrutture ed i servizi alle effettive esigenze della popolazione residente e turistica, con particolare riguardo alla mobilità anche interna a ciascuna isola e tra le isole facenti parte di un medesimo arcipelago, all’approvvigionamento idrico, alla gestione dei rifiuti, alla depurazione e recupero delle acque reflue; potenziare gli approdi ed i servizi marittimi; realizzare centri di interesse e di promozione del turismo anche attraverso l’adeguamento e la riqualificazione della ricettività. (Com)