Speciale infrastrutture: Hera, in nuovo piano salgono dividendi, focus su ambiente e innovazione

- I progetti del piano industriale al 2025 del Gruppo Hera, approvato dal consiglio di amministrazione, si articolano lungo tre dimensioni: ambientale, socio-economica e innovazione, con azioni per il digitale e la transizione verde in grado di generare ricadute positive nei territori. Stando al relativo comunicato stampa, nella dimensione ambientale rientrano le iniziative per la lotta al cambiamento climatico, al fine di traguardare la neutralità carbonica, con interventi per abbattere le emissioni, incrementare la resilienza delle infrastrutture e promuovere l’economia circolare. La dimensione socio-economica mira, invece, alla creazione di “valore condiviso”: il Gruppo estenderà la gamma e la qualità dei propri servizi nei territori di presenza storica, forte anche delle recenti aggiudicazioni nelle gare per il rinnovo delle concessioni per i servizi regolati, ma anche in nuove aree cogliendo ulteriori opportunità di sviluppo per linee esterne. La dimensione innovazione, infine, abbraccia tutte le opportunità legate all’evoluzione tecnologica, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente l’efficienza e la qualità dei servizi, ma soprattutto di far evolvere il modello di gestione operativa. A conferma dell’attenzione alla generazione di valore per gli azionisti, prosegue la nota, il Gruppo prevede di distribuire dividendi in costante crescita: in occasione dell’approvazione del bilancio del 2021, la multiutility proporrà infatti al Cda un dividendo di 12 centesimi per azione rispetto agli 11 del 2020, con un aumento quindi di 1 centesimo anziché 0,5 centesimi come inizialmente previsto. (Com)