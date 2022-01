Speciale infrastrutture: Enac per Criptaliae Spaceport, costruire consorzio per gestire infrastruttura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avviati i lavori per rendere concretamente operativo Criptaliae Spaceport: questo l’obiettivo del tavolo istituzionale convocato nella sede dell’Ente nazionale per l’aviazione civile a Roma. L’Enac, riferisce una nota, imprime così un’accelerazione alle direttive del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, per l’attuazione della “new space economy”, voluta per promuovere lo sviluppo sostenibile del volo commerciale suborbitale, nella considerazione che spazio e aerospazio sono due settori fondamentali e strategici per l’interesse del Paese con ricadute positive sull’intera economia. Il tavolo istituzionale ha visto la partecipazione dei vertici della Regione Puglia, del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, dello Stato maggiore dell’Aeronautica, dell’Agenzia spaziale italiana, dell’Enav, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell’Enea, della Marina militare e della società Aeroporti di Puglia. I partecipanti hanno condiviso la visione dell’Enac di aderire a un consorzio appositamente costituito per la gestione dell’infrastruttura e si sono impegnati, nel breve periodo, alla definizione delle opere da realizzare individuando anche i necessari finanziamenti per rendere operativo il progetto di Grottaglie: farsi trovare pronti, come sistema Paese, per rispondere alle importanti previsioni di crescita del settore aerospaziale e ai conseguenti risvolti in termini occupazionali ed economici. (Com)