Speciale infrastrutture: Romania, ministro Trasporti Grindeanu, vogliamo partnership con l'Italia sulle infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania vuole una partnership con l'Italia nel campo delle infrastrutture. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture romeno, Sorin Grindeanu, che ha avuto un incontro con l'ambasciatore italiano a Bucarest, Alfredo Maria Durante Mangoni. "Ho incontrato l'ambasciatore della Repubblica italiana in Romania, Alfredo Maria Durante Mangoni. Voglio una partnership tra Romania e Italia nel campo delle infrastrutture, motivo per cui voglio avere un incontro con il mio omologo italiano il prima possibile. Voglio anche organizzare un incontro in Romania, a cui partecipino specialisti e rappresentanti delle aziende di trasporto", ha scritto Grindeanu su Facebook. Il ministro dei Trasporti romeno ha sottolineato che quest'anno saranno investiti oltre 10 miliardi di euro in infrastrutture stradali e ferroviarie. "Abbiamo discusso dei progetti infrastrutturali che la Romania lancerà quest'anno. Oltre 10 miliardi di euro, da fondi europei, saranno investiti in infrastrutture stradali e ferroviarie. Vogliamo partner onesti che rispettino i termini assunti dai contratti. Abbiamo sottolineato che vogliamo cambiare il quadro legislativo, in modo da poter espletare le gare in tempi rapidi, nel caso dovessimo risolvere i contratti per mancato rispetto delle scadenze", ha sottolineato il miniastro Grindeanu. (Rob)