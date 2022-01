Speciale infrastrutture: Commissione, sì da Paesi Ue a 1,037 miliardi di euro in 5 progetti infrastrutture transfrontaliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri hanno approvato la proposta della Commissione europea do investire 1,037 miliardi di euro in cinque progetti di infrastrutture transfrontaliere nell'ambito dello strumento di interconnessione delle reti energetiche transeuropee (Eim Energy). Eim Energy fornirà un sostegno finanziario per la costruzione di quattro progetti di infrastrutture, tre per la trasmissione di elettricità e uno per lo stoccaggio di gas, e uno studio sulle reti di trasmissione e stoccaggio di Co2. La maggior parte del finanziamento andrà al progetto di interconnessione EuroAsia del valore di 657 milioni di euro per sostenere la prima interconnessione tra Cipro e la rete europea. La Commissione ha evidenziato che un'infrastruttura energetica ben integrata è necessaria per la transizione energetica, facilitando l'integrazione delle energie rinnovabili, migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento e aiutando a mantenere l'accessibilità dell'energia. (Beb)