Russia-Francia: telefonata Putin-Macron, focus su Ucraina e nucleare iraniano

- Gli Stati Uniti e i loro alleati ignorano il principio di indivisibilità della sicurezza, per il quale nessuno Stato dovrebbe rafforzarsi a scapito della sicurezza di altri. E’ quanto il presidente russo Vladimir Putin ha detto all'omologo francese Emmanuel Macron, con il quale ha parlato in una lunga telefonata oggi, secondo quanto reso noto dal Cremlino. Putin ha riferito che questo principio è sancito nei documenti fondativi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e del Consiglio Russia-Nato, oltre a ribadire l'importanza della rigorosa attuazione degli accordi di Minsk da parte dell'Ucraina, soprattutto per quello che riguarda l'instaurazione di un dialogo diretto di Kiev con le repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk e la legalizzazione dello status speciale del Donbass. A proposito delle garanzie di sicurezza a lungo termine richieste dalla Russia a Washington, Putin ha affermato che Mosca studierà attentamente le risposte degli Usa e della Nato alle questioni sollevate, dopodiché deciderà quali ulteriori azioni intraprendere. (segue) (Rum)