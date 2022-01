Russia-Francia: telefonata Putin-Macron, focus su Ucraina e nucleare iraniano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Identità di vedute tra Macron e Putin è emersa in merito al Piano d'azione congiunto globale (Jcpoa) sul programma nucleare dell’Iran. Mosca e Parigi sostengono attivamente la prosecuzione degli sforzi internazionali per preservare ed applicare il Jcpoa, approvato dalla risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'ottava tornata dei colloqui sull'attuazione del Jcpoa e sulla revoca delle sanzioni statunitensi all'Iran è in corso a Vienna dal 27 dicembre scorso. (Rum)