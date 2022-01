Libia: ambasciatore Usa incontra consigliere Onu e diplomatici Paesi europei, Russia e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Libia ha avuto ieri un incontro con il consigliere del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephanie Williams e gli ambasciatori e incaricati di Francia, Germania, Italia, Russia, Turchia e Regno Unito. Lo riferisce una nota su Twitter dell’ambasciata degli Stati Uniti in Libia. Durante il colloquio i diplomatici europei e gli inviati turco e russo hanno espresso il loro forte sostegno agli sforzi del consigliere speciale per tenere elezioni quanto prima e soddisfare le aspirazioni degli elettori libici.(Lit)