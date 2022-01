Quirinale: Alternativa e indipendenti del Misto proseguono con Di Matteo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla quinta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica il candidato di Alternativa e degli indipendenti del Misto mantiene i propri voti". Lo affermano i parlamentari di Alternativa e i parlamentari indipendenti del Gruppo Misto. "Il nome da noi scelto, Nino Di Matteo, per la forte connotazione legalitaria e di lotta contro la mafia, continua ad essere per noi l'unica scelta credibile. La nostra valutazione si rafforza alla luce dei clamorosi tentativi di inciucio da parte dei partiti di maggioranza con l'incredibile debacle della candidata del centrodestra Casellati". Per questo motivo, "Alternativa proseguirà nell'indicare con gli altri colleghi del Misto, come futuro presidente della Repubblica, il nome di Di Matteo anche per la prossima votazione, prevista per le 17, auspicando che sempre più grandi elettori scelgano questo nome", concludono. (Com)