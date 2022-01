Regno Unito: premier scozzese Sturgeon, caso feste a Downing Street "sempre più torbido"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso delle feste a Downing Street in violazione delle norme anti Covid-19 diventa più "torbido" di minuto in minuto. È quanto afferma la prima ministra scozzese Nicola Sturgeon tramite un post su Twitter, in merito al rapporto dell'indagine condotta dalla segretaria di Gabinetto britannica, Sue Gray, sulle feste del così detto "partygate" a cui si è aggiunta quella condotta dalla polizia Metropolitana di Londra (Met) su eventi specifici che coinvolgono il primo ministro Boris Johnson. "Gray e la Met sono in posizioni difficili, ma il susseguirsi degli eventi e la situazione a cui si è arrivati ora crea il sospetto - per quanto ingiustamente - che il processo di inchiesta stia aiutando Johnson a spese della responsabilità collettiva", ha osservato Sturgeon. La ministra ha sottolineato di dubitare che Johnson "si preoccupi dei danni alla reputazione degli altri purché si salvi la pelle", aggiungendo che la piena pubblicazione dei risultati delle inchieste è "essenziale per la fiducia" dei cittadini.(Rel)