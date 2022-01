Egitto: ambasciata russa, rilasciato blogger Arseny Semyony detenuto al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità egiziane hanno rilasciato il blogger russo Arseny Semyony, conosciuto sui social come Arseny Kotov, precedentemente detenuto al Cairo. Lo ha reso noto l’ambasciata russa in Egitto sulla sua pagina Facebook ufficiale. Il blogger era stato arrestato la sera del 26 gennaio, dopo essere stato picchiato da un cittadino egiziano per aver fotografato la moglie “illegalmente”. Secondo le dichiarazioni del blogger, pubblicate dall’ambasciata, Semyony stava scattando alcune foto ai netturbini in un quartiere periferico del Cairo e uno dei residenti lo ha picchiato e consegnato alla polizia accusandolo di aver fotografato sua moglie. Le autorità egiziane hanno restituito il passaporto e l'attrezzatura fotografica del blogger, che dovrebbe recarsi a Mosca entro poche ore, secondo la dichiarazione dell'ambasciata. I diplomatici russi hanno immediatamente fornito assistenza al blogger, “che avrebbe potuto rischiare la prigione”, ha detto su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. L'ambasciata di Mosca ha invitato tutti i cittadini russi presenti in Egitto a “rispettare le leggi egiziane, così come i costumi e le tradizioni locali”.(Cae)