Pa: oltre 2 mila domande per i corsi e master universitari disponibili ai dipendenti pubblici

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Sono state oltre 2.000 le domande di iscrizione presentate in meno di un mese ai cinque corsi di laurea di Sapienza Università di Roma resi disponibili per i dipendenti pubblici già per l'anno accademico 2021-2022 nell'ambito del progetto "PA 110 e lode", frutto del protocollo d'intesa siglato a ottobre tra il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e la ministra dell'Università e della ricerca, Maria Cristina Messa. Il progetto fa parte del più ampio piano di formazione "Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese", presentato a Palazzo Vidoni lo scorso 10 gennaio. Quella di Sapienza è stata la prima iniziativa scaturita dal protocollo, grazie a un accordo tra il ministro Brunetta e la rettrice Antonella Polimeni. La risposta dei dipendenti pubblici, sollecitati anche da una lettera del ministro a investire su di sé e a cogliere le nuove opportunità formative previste dal piano, è stata nettamente al di sopra delle aspettative. Un successo. Saranno adesso accolte tutte le richieste di ammissione (qui gli elenchi), correttamente presentate ai sensi dell'accordo. (segue) (Com)