Pa: oltre 2 mila domande per i corsi e master universitari disponibili ai dipendenti pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Lunga vita all’Agenzia Nova per un cammino di autorevolezza e solido successo professionale" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Dopo Sapienza, che è stata apripista, l'offerta formativa degli atenei per i dipendenti pubblici ora si amplia: anche l'Università dell'Aquila, la Lumsa e la Link Campus University hanno aderito al progetto. I relativi protocolli d'intesa sono stati siglati dal ministro Brunetta lo scorso 14 gennaio. Successivamente, il Capo Dipartimento della Funzione pubblica, Marcello Fiori, ha sottoscritto specifici accordi attuativi, nei quali sono definite l'offerta formativa e le agevolazioni previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Entro febbraio saranno firmati altri protocolli d'intesa con le università aderenti alla Crui. (Com)