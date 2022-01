Sicurezza: in giornata polizia locale consegnati 71 riconoscimenti ad agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- L'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, ha consegnato oggi le onorificenze agli operatori di Polizia locale che si sono distinti in particolari episodi avvenuti nel 2019 e 2020. La cerimonia relativa alla giornata regionale della Polizia locale si è tenuta al Teatro alle Vigne di Lodi. Sono 71 gli agenti dei Comuni lombardi che hanno ricevuto l'onorificenza. Alle premiazioni erano inoltre presenti, tra gli altri, l'assessore regionale al territorio e protezione civile, Pietro Foroni, il consigliere regionale Patrizia Baffi, il sindaco di Lodi, Sara Casanova, il direttore generale della direzione sicurezza della Regione Lombardia, Fabrizio Cristalli. Gli episodi ritenuti meritevoli di onorificenze hanno riguardato le seguenti Polizie locali: Seriate, Crema, Bresso, Milano, Mantova, Moglia e Chiavenna per il 2020; le Polizie locali di Covo, Unione Insieme Sul Serio, Brescia, Unione Comuni Bassa Bresciana Occidentale, Lodi, Milano, Paderno Dugnano, San Giuliano Milanese, Sesto San Giovanni, Monzambano, Morbegno, Viggiù per gli episodi del 2019. (Lo scorso anno la cerimonia di consegna delle onorificenze non si è tenuta causa Covid). "Ci tengo a ringraziare, anzitutto, la Polizia Locale per il lavoro svolto, in particolare, durante questi anni di pandemia. Un lavoro molto delicato e preziosissimo. Le onorificenze consegnate questa mattina - ha detto l'assessore regionale Riccardo De Corato - sono il doveroso riconoscimento a 71 donne e uomini della Polizia locale che si sono distinti per azioni di alto valore. Meriti davvero particolari. Operatori che non hanno esitato a mettere a rischio la propria vita compiendo veri e propri atti eroici. Nella quotidianità di un agente di Polizia locale ci sono sacrificio, passione e dedizione. Ci sono familiari in pensiero per il pericolo costante. A tutti gli operatori pertanto esprimo il mio ringraziamento e profondo apprezzamento". (segue) (Rem)