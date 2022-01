Sicurezza: in giornata polizia locale consegnati 71 riconoscimenti ad agenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da inizio legislatura - ha aggiunto l'assessore - abbiamo stanziato quasi 16 milioni di euro per fornire strumenti sempre più tecnologici per facilitare il vostro lavoro e veicoli. Si pensi che abbiamo fornito ai comandi lombardi ben 836 body cam, 106 defibrillatori, 254 auto ecologiche, 758 fototrappole, oltre ad altre dotazioni strumentali". "Non mi stancherò mai di ripetere - ha concluso De Corato - che la collaborazione tra tutti i fattori del sistema pubblico di sicurezza è la chiave per affrontare le sfide future". Tra gli episodi, l'assessore De Corato ne ha ricordato alcuni leggendo le motivazioni: "Inseguimento e successivo e arrestato di pericoloso soggetto che poi risultava essere pluripregiudicato per reati connessi alla droga" (Milano 7 dicembre 2019); "per avere, da solo e fuori servizio, dopo essere stato vittima di un tentativo di truffa e aver inseguito gli aggressori e arrestato uno di essi" (Milano 7 maggio 2019); "agenti che con grande coraggio bloccavano nei pressi della stazione centrale di Milano un soggetto che versava in evidente stato di alterazione psico-fisica che dopo aver aggredito un donna in gravidanza, colpendola con una scarpa in pieno volto, scagliava un sasso contro il parabrezza di un pullman, continuando a colpirlo con un asse da cantiere e mandandolo in frantumi". (Milano, 31 gennaio 2020); "agenti che con tempestività e fermezza intervenivano mentre due soggetti aggredivano, per derubarla, una terza persona. Riuscivano a bloccare ed immobilizzare uno dei due soggetti che, impugnando uno spazzolino da denti alla cui estremità era stata fissata una lama da barba, aveva ferito al capo la persona aggredita" (Milano, 5 giugno 2020); "due agenti della polizia locale sono rimasti feriti, uno in modo grave, dopo essere intervenuti in un appartamento per un Aso (Accertamento sanitario obbligatorio). L'uomo ha aggredito i due con un coltello a serramanico e ferendoli entrambi, uno in modo grave al collo. L'autore dell'aggressione è stato arrestato". (Bresso, 19 novembre 2020). (Rem)