Quirinale: Calenda, necessario sedersi tutti insieme attorno a un tavolo

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Serve un time out che parta dalla consapevolezza che un governo di unità nazionale che va ad eleggere il presidente della Repubblica senza mai essersi seduto attorno a un tavolo va a sbattere, facendo una figura indecorosa con i cittadini". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in occasione della quinta giornata di votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica. "Se non si fa questo semplice gesto, ne verrà fuori un presidente della Repubblica indebolito e un governo ancora più indebolito", ha aggiunto. (Rin)