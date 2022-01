Napoli: Baretta, due strutture per piano risanamento bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "E’ stato poi istituito un Ufficio speciale dedicato alla rilevazione, transazione e liquidazione dei debiti commerciali al 31 dicembre 2021 che assuma la responsabilità del procedimento di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili e di stipula delle transazioni e di liquidazione delle conseguenti somme dovute ai creditori". L'assessore Barretta ha commentato: “Con queste due strutture ad hoc, l’amministrazione compie un passo fondamentale per dedicarsi in maniera esclusiva alla definizione dei rapporti con i creditori e cosi tenere fede agli impegni contenuti nell’Accordo che ci porterà alla stesura di un piano di risanamento in sintonia con le indicazioni del Ministero delle Finanze”. (Ren)