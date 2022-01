Regno Unito: leader laborista, rapporto su feste a Downing Street sia pubblicato per intero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader laborista britannico Keir Starmer ha chiesto che il rapporto sulle feste tenute a Downing Street nonostante le restrizioni anti Covid sia pubblicato per intero. "Il nostro Paese affronta sfide enormi ed è offensivo che l'unico focus del governo sia quello di ripulirsi la coscienza", ha scritto in un messaggio su Twitter. Starmer ha accusato Boris Johnson di usare il rapporto di Sue Gray e la polizia metropolitana come uno "scudo", mentre l'inchiesta sembra destinata ad affrontare ulteriori ritardi. "Il Regno Unito merita di meglio" e Johnson “è inadatto al ruolo e deve dare le dimissioni”, ha concluso il leader del Partito laborista. (Rel)