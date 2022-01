Speciale energia: A2A, in aggiornamento piano rivisti al rialzo i target legati all’economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’aggiornamento del piano industriale 2021-2030, A2A ha rivisto al rialzo tutti i target economici e di business legati al pilastro dell’economia circolare: gli investimenti, in crescita del 18 per cento con un target Ebitda di 1,2 miliardi di euro, sono destinati alle attività di chiusura del ciclo dei rifiuti, a quelle per il recupero del calore disperso a beneficio del teleriscaldamento e al ciclo idrico integrato. Stando al relativo comunicato stampa, con l’aggiornamento del piano A2A ha ulteriormente innalzato gli obiettivi legati al recupero di materia e di energia dai rifiuti e dagli scarti agroalimentari e zootecnici. Il piano prevede la realizzazione di nuovi impianti per il recupero di materia per un totale di 2,2 milioni di tonnellate al 2030. I principali sviluppi si concentreranno nel trattamento della frazione umida e della carta, attraverso i quali A2A potrà crescere fino a raggiungere una piena chiusura del ciclo dei rifiuti. Nel ciclo idrico l’obiettivo del gruppo è contribuire al superamento delle infrazioni Ue con una riduzione delle perdite idriche lineari del 23 per cento, e sviluppando una nuova capacità di depurazione. Nel teleriscaldamento sarà raddoppiato in arco piano l’utilizzo di energia recuperata da cascami termici o proveniente da fonti rinnovabili. (Com)