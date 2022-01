Speciale energia: A2A, in aggiornamento piano investimenti in transizione energetica salgono del 15 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’aggiornamento del piano industriale al 2030, A2A aumenta gli investimenti nella transizione energetica del 15 per cento, con un target Ebitda pari a 1,7 miliardi di euro: la revisione include l’anticipazione della crescita del portafoglio di impianti green e un forte incremento nella mobilità elettrica. Stando al relativo comunicato stampa, A2A accelera la crescita nella generazione di energia green con l’installazione del 20 per cento della nuova capacità rinnovabile entro il 2023 (contro l’otto per cento del precedente Piano). Grazie all’accelerazione nelle rinnovabili, il Gruppo ha ampliato la produzione di energia verde con 4,7 terawattora in più rispetto al precedente piano: la nuova pipeline di sviluppo, pari a 2,5 gigawatt, è costituita da un mix tecnologico bilanciato (61 per cento solare e 39 eolico) e da uno stato di avanzamento dei progetti in linea rispetto alle attese. Per garantire la flessibilità del sistema elettrico nazionale, A2A svilupperà un mix di soluzioni tra cui un nuovo ciclo combinato a gas abilitato a blending con idrogeno, un nuovo gas peaker (già autorizzato), storage elettrochimico e quattro potenziamenti Ccgt (già autorizzati) che contribuiscono all’aumento di 1,7 gigawatt in nuova flessibilità al 2030. (Com)