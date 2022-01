Speciale energia: A2A, dal 2021 al 2030 investimenti per complessivi 18 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aggiornamento del piano industriale di A2A prevede investimenti per complessivi 18 miliardi di euro nel periodo 2021-2030, in incremento di due miliardi di euro rispetto al piano presentato lo scorso anno. Stando al relativo comunicato stampa, tale incremento è ascrivibile a: 600 milioni di euro della business unit Energia, imputabile all’ulteriore impulso nel piano di acquisizione delle Fer, all’incremento degli investimenti sugli impianti esistenti in termini di flessibilità e per il mantenimento delle concessioni idroelettriche in essere; 800 milioni della business unit Ambiente, a seguito del cospicuo potenziamento previsto nel comparto Bioenergie/Biometano e all’individuazione di ulteriori iniziative di investimento nel comparto Waste-to-Energy; 600 milioni della business unit Smart Infrastructures, per il potenziamento di investimenti nel comparto Reti e al sopra descritto potenziamento dei target individuati nel business della mobilità elettrica. Dei 18 miliardi complessivi che il Gruppo realizzerà nel periodo 2021-2030, la maggior parte sarà focalizzata sulla transizione energetica, e circa 7 miliardi di euro saranno destinati allo sviluppo dell’economia circolare. (Com)