Agricoltura: Copagri, epidemia di peste suina al momento circoscritta

- "E' necessario continuare a lavorare per mettere in campo ogni possibile contromisura per arginare l'epidemia di Peste Suina Africana-Psa, che risulta fortunatamente circoscritta, ma che potrebbe portare in breve tempo alla paralisi della suinicoltura, che rappresenta un vero e proprio fiore all'occhiello del Made in Italy agroalimentare, con un valore di oltre 1,7 miliardi di euro e migliaia di lavoratori interessati". Lo ha sottolineato la Copagri, intervenendo alla riunione del Tavolo tecnico della filiera suinicola convocata dal Mipaaf per analizzare le strategie di intervento legate ai recenti casi di Psa. "La situazione sembra essere al momento sotto controllo, in quanto l'epidemia di PSA, che non è trasmissibile all'uomo e che vede nel cinghiale il principale vettore di diffusione, appare decisamente contenuta", ha osservato la Confederazione, ricordando che "l'esigua quantità di casi finora riscontrati - poco più di una ventina di animali, tutti allo stato selvatico - ha portato alla creazione di una zona infetta che interessa 114 comuni tra Piemonte e Liguria, dove sono presenti circa 8mila capi". (segue) (ren)