Università: Messa, su disparità di genere serve rivoluzione culturale

Ministra dell'Università e della Ricerca

20 luglio 2021

- "Abbiamo bisogno di una valorizzazione complessiva dei nostri laureati, anche se le donne pagano più degli uomini. Dobbiamo fare in modo che la loro occupazione sia consona e congrua con il livello e la tipologia di studi fatti resta un punto nodale nel nostro Paese. Questo determinerà anche la voglia dei nostri giovani di iscriversi all’università". Queste le parole del ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, intervenendo alla presentazione del rapporto di AlmaLaurea “Laureate e laureati: scelte, esperienze e realizzazioni professionali”. "Serve una rivoluzione culturale che porti a una consapevolezza e a una sensibilità maggiore, diversa e più incisiva del nostro Paese. Le università in questo - spiega - hanno un ruolo e una responsabilità molto radicata. Lo possono fare con molti strumenti, con public engagement, l’orientamento, con il far diventare gli studenti e le studentesse sempre più protagonisti. Vorrei che le università diventassero un modello: non basta fermarci a scrivere i bilanci di genere, ma dobbiamo seguirli in modo attento, serve attuarli realmente, serve una costante valutazione dell’impatto per verificare realmente quanto ogni anno riusciamo a spostarci verso una vera e propria inclusione di pari opportunità per tutti", sottolinea il ministro. (segue) (Rin)