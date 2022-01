Università: Messa, su disparità di genere serve rivoluzione culturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Messa "ci sono diversi provvedimenti di supporto a questo movimento culturale che va creato. Nel recente decreto che aumenta complessivamente il valore delle borse di studio e nel quale abbiamo cercato di ampliare la platea dei beneficiari, abbiamo previsto incentivi per le ragazze a iscriversi alle lauree Stem e per la mobilità, con un aumento delle borse soprattutto per i fuori sede. Per loro stiamo creando anche più residenze e continueremo a lavorare anche sulla no tax area. Dobbiamo creare le condizioni e incentivare ragazze e ragazzi a scegliere il loro futuro in un modo quanto più possibile indipendente dalle condizioni economiche di partenza", conclude il ministro. (Rin)