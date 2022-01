Quirinale: Fiano (Pd), Casellati segua esempio Scalfaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe davvero inaccettabile se la presidente Casellati dovesse scegliere di copresiedere l'Assemblea, mentre si svolge lo scrutinio che la vede candidata. Ci auguriamo che abbia senso delle istituzioni e non alimenti in alcun modo il dubbio che possa controllare i voti che la interessano direttamente. C'è un precedente illustre da seguire, quello del presidente Scalfaro che lasciò il posto al suo vice. Faccia come lui". Lo dichiara il deputato democratico Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo.(Rin)