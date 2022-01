© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido in queste ore l'apprensione dei familiari e degli amici del 'Foglio' per Giuliano Ferrara, un grande del giornalismo italiano che attraverso gli anni tutti, anche i suoi contraddittori, hanno imparato a conoscere ed apprezzare. Prego per lui". Lo scrive su Facebook Pier Ferdinando Casini.(Rin)