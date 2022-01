Argentina: presidente Fernandez, raggiunto accordo con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha raggiunto un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) sulla ristrutturazione del debito di 45 miliardi di dollari contratto nel 2018. Lo ha annunciato il presidente Alberto Fernandez in un messaggio trasmesso in diretta nazionale, definendo l'intesa raggiunta "ragionevole". "Abbiamo raggiunto un accordo ragionevole che non prevede restrizioni che ritardino il nostro sviluppo", ha detto Fernandez. Il presidente ha quindi fornito alcuni dettagli sull'intesa raggiunta con l'Fmi sottolineando che "non ci obbliga a una riforma del lavoro" e "non ci impone di rinunciare alla spesa sociale". (segue) (Abu)