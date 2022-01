Torino: l'assessora alla Transizione ecologica, collaborare per nuove energie mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra Città è orgogliosa che Ip abbia scelto Torino come hub per la ricerca e lo sviluppo delle nuove energie della mobilità. Bisogna collaborare tutti insieme su questo obiettivo: enti di ricerca, pubblico e privato. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' l'assessora alla Transizione ecologica di Torino Chiara Foglietta a margine dell'evento 'Insieme per le nuove energie della mobilità'. "Di recente ci siamo candidati nell'obiettivo di raggiungere entro il 2030 la neutralità climatica - ha continuato Foglietta - Bisognerà anche lavorare in sinergia con cittadine e cittadini perché l’emergenza climatica è come una spada di Damocle sulle nostre teste e occorrerà fare un grande sforzo per il futuro delle nostre figlie e figli", ha concluso.(Rpi)