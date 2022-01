Germania: espulso per spionaggio diplomatico russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri tedesco ha espulso per spionaggio un diplomatico del consolato di Russia a Monaco di Baviera, dichiarandolo persona non grata. In realtà, si tratterebbe di un funzionario di alto rango del Servizio per le informazioni internazionale (Swr), ossia l'agenzia di intelligence della Russia. L'uomo avrebbe supervisionato il cittadino russo Ilnur Nagaev, arrestato in Germania il 18 giugno 2021 con l'accusa di spionaggio, sospettato di aver voluto acquisire informazioni sullo sviluppo del lanciatore europeo Ariane. Nella giornata di ieri 27 gennaio, la Procura generale federale (Gba) ha formalmente sollevato al tribunale di Monaco le accuse contro Nagaev per attività da agente segreto. (segue) (Geb)