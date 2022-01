Germania: espulso per spionaggio diplomatico russo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino all'arresto, il cittadino russo è stato impiegato come assistente di ricerca presso il dipartimento di Scienze naturali e Tecnologia dell'Università di Augusta. “Al più tardi nell'autunno 2019”, l'Swr ha contattato Nagaev. L'imputato ha quindi accettato di lavorare per il servizio. L'Swr era interessato, in particolare, ad acquisire informazioni sulle “varie fasi di sviluppo del lanciatore europeo Ariane e sulle materie oggetto di ricerca” dell'accusato. Dalla fine di novembre del 2019, Nagaev ha tenuto regolari e numerosi incontri con agenti dell'Swr in Germania, a cui ha trasmesso “informazioni su progetti di ricerca nel settore della tecnologia aerospaziale, in particolare le varie fasi di sviluppo del lanciatore europeo Ariane”. In cambio, l'imputato ha ricevuto contanti per un totale di 2.500 euro. (Geb)