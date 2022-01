Varese: il saluto del sindaco Galimberti al prefetto Caputo, insieme raggiunti obiettivi importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare a nome di tutta la comunità il Prefetto Dario Caputo per il lavoro svolto in questi anni". Così il sindaco Davide Galimberti saluta il prefetto che tra qualche giorno andrà in pensione terminando il suo incarico a Varese. "Sono stati anni difficili anche per il prolungarsi della pandemia che ha decisamente occupato una parte rilevante del lavoro di tutte le istituzioni. Lavorare al fianco del Prefetto è stato un onore perchè il dottor Caputo ha saputo condurre il suo incarico con una grandissima professionalità nell'interesse di tutta la comunità e dei cittadini. In questi anni c'è stato un grande dialogo, unito alla massima collaborazione e sinergia. Grazie a questo modo di lavorare, di cui ringrazio il prefetto, abbiamo raggiunto obiettivi importanti per la città e il territorio".(Com)