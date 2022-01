Speciale energia: Mascaretti (Fd'I), Giunta Milano informi su rincari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo una grande preoccupazione che riguarda i conti del Comune di Milano. Siamo già a fine gennaio e non abbiamo ancora visto il bilancio preventivo 2022. A Palazzo Marino chiederemo una riduzione delle tasse locali per i cittadini e per le attività in modo da sostenere la ripresa economica e difendere i posti di lavoro". Lo afferma in una nota Andrea Mascaretti capogruppo FdI a Palazzo Marino. "Tuttavia, siamo molto impensieriti perché non siamo ancora stati informati su quanto peseranno sulle casse pubbliche gli aumenti dell'energia elettrica e del gas. E' dunque opportuna un'audizione dell'assessore Conte in commissione bilancio per sapere subito qual è l'aumento stimato del costo dell'energia elettrica e del gas utilizzati per illuminare, riscaldare far funzionare gli immobili comunali e i servizi per i cittadini, come ad esempio gli uffici del comune, le scuole, i musei, il servizio ristorazione. L'aumento dei costi diretti e indiretti come verrà gestito dall'Amministrazione? Con quali soldi coprirà le maggiori spese? Sia chiaro che non accetteremo altre tasse per i milanesi e neppure tagli ai servizi - sottolinea Mascaretti - anche le tariffe dei mezzi elettrici come le auto del car sharing, i motorini elettrici, le biciclette a pedalata assistita e i monopattini subiranno un aumento, quindi anche in questo caso chiediamo di essere informati dalla Giunta". (Com)