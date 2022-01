Speciale energia: Shell avvia produzione elettrolizzatore da 20 MW in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shell ha avviato la produzione di un elettrolizzatore da 20 MW a Zhangjiakou, in Cina, che dovrebbe fornire circa la metà dell'idrogeno verde alimentato dal vento per i veicoli nella provincia di Hebei durante i Giochi Olimpici Invernali di Pechino, che inizieranno il 4 febbraio prossimo. L'azienda anglo-olandese ha reso noto che l'elettrolizzatore, di proprietà di una joint venture tra Shell e Zhangjiakou City Transport Construction, è uno dei più grandi al mondo. "L'elettrolizzatore è il più grande del nostro portafoglio fino ad oggi ed è in linea con la strategia Powering Progress di Shell, che include piani per rafforzare la nostra posizione di leader nell'idrogeno", ha affermato Wael Sawan, direttore delle soluzioni integrate di gas, rinnovabili ed energia di Shell. "Vediamo opportunità lungo la catena di approvvigionamento dell'idrogeno in Cina, inclusa la produzione, lo stoccaggio e la spedizione", ha aggiunto. Tra i principali progetti nel settore con il coinvolgimento di Shell vi sono un piano per costruire un elettrolizzatore H2 verde da 200 MW nel porto di Rotterdam e il piano AquaVentus per produrre gas verde da un massimo di 10 GW di energia eolica offshore in Germania. (Beb)