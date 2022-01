Vaccino: 47.185.114 con ciclo completo, 32 milioni le terze dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 126.297.831 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, il 199,7 per cento di quelle consegnate, pari a 126.623.711, di cui 84.765.078 di Pfizer/BioNtech, 24.438.585 di Moderna, 11.544.739 di Vaxzevria-AstraZeneca, 1.849.295 di Janssen e 4.026.014 di Pfizer pediatrico. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 47.185.114, pari al 87,36 cento della popolazione over 12. E' quanto emerge dal bollettino sull'andamento della campagna di vaccinazione a cura della presidenza del Consiglio, del ministero della Salute e della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria, aggiornato alle 14:03 di oggi. Il totale dei guariti da al massimo sei mesi è pari a 895.039, l'1,66 per cento della popolazione over 12. Sono state, poi, somministrate 32.012.967 dosi addizionali/richiamo (booster), l'80,96 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni, che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi. Ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino sono 48.856.871 persone, pari al 90,46 per cento della popolazione over 12. Il totale con almeno una dose sommata ai guariti da al massimo sei mesi è di 49.751.910, il 92,12 per cento della popolazione over 12. Per quanto riguarda la somministrazione alla platea 5-11 anni, il totale con almeno una dose ammonta a 1.108.338 (il 30,32 per cento della popolazione) mentre hanno ultimato il ciclo vaccinale in 380.317 (il 10,40 per cento della popolazione). Infine 333.253 sono i guariti (il 9,12 per cento della popolazione guarita da al massimo sei mesi). (Rin)