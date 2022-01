Germania: AfD, il copresidente Meuthen lascia il partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il copresidente di Alternativa per la Germania (AfD), Joerg Meuthen, si è dimesso dall'incarico che condivide con Tino Chrupalla con effetto immediato. Allo stesso tempo, l'ormai ex co-leader del partito nazionalconservatore tedesco ha lasciato la formazione politica. Meuthen ha motivato la decisione con la sconfitta che ha subito nel confronto con L'Ala, corrente ultrà di AfD formalmente disciolta. In particolare, Meuthen ha affermato: "Il cuore del partito batte oggi molto a destra, e batte molto forte". (Geb)