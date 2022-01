Kosovo-Serbia: inviati speciali di Ue e Usa in visita la prossima settimana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' importante creare le condizioni per il dialogo e astenersi da ogni azione o retorica unilaterale o non coordinata", ha proseguito. In generale, "i progressi sullo stato di diritto, sui diritti fondamentali e la normalizzazione delle relazioni con il Kosovo determineranno la strada dei negoziati di adesione", ha aggiunto Borrell. In merito alla normalizzazione, "più in generale, nell'Ue non c'è spazio per la negazione dei genocidi, non c'è spazio per la glorificazione dei criminali di guerra e dei crimini di guerra, non c'è spazio per il tollerare o addirittura il sostenere pubblicamente quanti negano i genocidi, celebrano i crimini di guerra o minano l'unità e l'integrità territoriale dei loro Paesi", ha continuato Borrell. Tutto questo "non solo minaccia la stabilità regionale e la riconciliazione regionale, ma non è compatibile con le aspirazioni europee", ha concluso (segue) (Alt)