Kosovo-Serbia: inviati speciali di Ue e Usa in visita la prossima settimana (5)

- L'inviato speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Serbia e Kosovo, Miroslav Lajcak, ha incontrato ieri a Vienna il vice primo ministro del Kosovo, Besnik Bislimi. "Soddisfatto di un incontro concreto e costruttivo su come portare avanti il dialogo per la normalizzazione delle relazioni, con il primo vice primo ministro del Kosovo, Besnik Bislimi, oggi a Vienna. Non vedo l'ora di continuare le discussioni la prossima settimana in Kosovo", ha scritto Lajcak su Twitter. (Alt)