Speciale energia: Kosovo, comuni a maggioranza serba non inclusi in proposta per aumento tariffe energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro comuni del Nord del Kosovo a maggioranza serba non sono stati inclusi nella proposta di aumentare le tariffe dell'energia elettrica. Lo ha detto il presidente dell'Ufficio di regolamentazione dell'energia kosovaro (Ero), Ymer Fejzullahu, nel corso di una riunione della commissione economica dell'Assemblea del Kosovo. Fejzullahu ha affermato che ciò è dovuto ai procedimenti legali in corso che Ero ha avviato in merito al consumo di energia nell'area. Parlando della proposta dell'Ufficio di regolamentare di aumentare le tariffe dell'energia, Fejzullahu ha respinto le affermazioni dei parlamentari dell'opposizione secondo cui il governo avrebbe interferito nella stesura del rapporto. Fejzullahu ha spiegato che le categorie che sarebbero interessate dall'aumento dei prezzi includono consumatori di oltre 600 kWh al mese, ma ha osservato che queste categorie beneficeranno anche di sussidi governativi. (Alt)