Kosovo: ministero Difesa, a servizio degli Usa in caso di intervento in Ucraina (2)

- Ieri la ministra della Difesa macedone, Slavjanka Petrovska, ha dichiarato che la Macedonia del Nord è favorevole a una soluzione diplomatica della controversia tra Russia e Ucraina, ma c'è la possibilità che venga coinvolta in un possibile conflitto, se la Nato chiederà qualcosa del genere. Una mossa del genere sarebbe possibile solo con il consenso del presidente macedone, Stevo Pendarovski, ha ricordato la ministra ripresa dai media di Skopje. Petrovska ha anche affermato che le Forze armate macedoni stanno già preparando analisi di un possibile impegno in questo conflitto ma ha sottolineato che la decisione sulla possibile partecipazione dei militari macedoni non è stata presa. (segue) (Alt)