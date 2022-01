Kosovo: ambasciatore Usa Hovenier, tanti progressi ma ancora lavoro da fare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale dell'Unione europea per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, e l'inviato speciale per i Balcani del governo degli Stati Uniti, Gabriel Escobar, si recheranno in visita in Kosovo e Serbia la prossima settimana nel tentativo di rilanciare i contatti per poter tenere una nuova tappa del dialogo. La visita è stata confermata nei giorni scorsi dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in una conferenza stampa a Bruxelles a seguito dell'incontro il primo ministro serbo Ana Brnabic. Borrell ha chiarito che la visita sarà la continuazione del dialogo per la normalizzazione delle relazioni. La ripresa dei colloqui "accadrà solo se entrambe le parti saranno pronte a concordare risultati positivi e risultati concreti", ha spiegato. "Voglio chiarire al Kosovo che il dialogo non si svolge per il bene del dialogo, ma perché è fondamentale per far avanzare il percorso europeo. Insieme a Lajcak, continueremo a prepararci per il prossimo incontro, ma che accadrà solo se le due parti troveranno un linguaggio comune su risultati positivi e sostanziali. Ecco perché Lajcak e io continueremo a impegnarci con le parti coinvolte, in particolare con il Kosovo, che al momento mostra più riluttanza a sedersi al tavolo", ha dichiarato Borrell. (segue) (Alt)