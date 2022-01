Kosovo: ambasciatore Usa Hovenier, tanti progressi ma ancora lavoro da fare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' importante mantenere questo slancio" affinché la Serbia possa "attuare le riforme necessarie, comprese quelle in sospeso sulla libertà dei media e sullo stato di diritto", ha specificato Borrell. "Queste riforme sono necessarie non per fare piacere a noi a Bruxelles, ma per avanzare nel miglioramento della qualità di vita politico-democratica in Serbia", ha sottolineato l'Alto rappresentante. Sul dialogo facilitato dall'Ue tra Belgrado e Pristina, "accolgo il fatto che la Serbia sia pronta a impegnarsi", ha detto Borrell. "C'è bisogno di progressi rapidi nel processo di normalizzazione in termini di attuazione degli accordi passati e di passi avanti verso un accordo globale giuridicamente vincolante" e "ci aspettiamo che i due Paesi facciano progressi", ha specificato Borrell. (segue) (Alt)